Экс-министрам туризма Ставрополья и директору компании продлили сроки ареста

В Ленинском районном суде города Ставрополя продлили сроки ареста двум экс-министрам туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края – Александру Трухачеву и Кириллу Реуту. Также срок нахождения под стражей продлен директору ООО «Синестетика» Олегу Коху.

— Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу и продлил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, а всего до 11 месяцев 28 суток, то есть до 02 марта 2023, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда.

Мужчин обвиняют в краже бюджетных средств. По данным следствия, в 2020 году был заключен государственный контракт на общую сумму в 45,5 млн рублей. Министры и директор должны были организовать массовое мероприятие.

Только вот все это оказалось махинацией. Министры подписали документы о приемке работ компании «Синестетика», им перечисли деньги, а на деле, полагает следствие, услуги вовсе не оказывались.