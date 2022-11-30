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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 14:38

В Ставрополе продолжают устранять последствия сильного ветра

Ночью в регионе ветер дул со скоростью 25 м/с
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе продолжается устранение последствий сильного ветра, который дул в регионе ночью с 29 на 30 ноября. Спасательные и коммунальные службы, как сообщалось ранее, перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды.

За одну ночь на телефон ЕДДС поступило 66 обращений. Большая часть звонков поступала из-за упавших деревьев, которые сегодня убирают. В разных районах города обрывались крупные ветки и падали деревья. Четыре припаркованные машины пострадали.

— По прогнозам синоптиков сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Ставрополе до конца этой недели. Администрация города Ставрополя призывает горожан соблюдать осторожность на улице и не оставлять транспортные средства под деревьями и слабо закрепленными металлоконструкциями, – пишет пресс-служба администрации краевой столицы.

Также на территории Ставрополя оборвалась линия электропередач, оставив без света четыре тысячи абонентов. На улице Генерала Маргелова от ветра упал светофор.

В ликвидации последствий стихии в городе задействованы 87 человек и 28 единиц техники.