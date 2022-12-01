В Пятигорске 33-летний мужчина украл семь «Газелей» и одну легковушку

В Пятигорске завершили расследование уголовного дела по факту кражи семи «Газелей» и одной легковушки. Фигурантом стал 33-летний житель соседнего региона, которого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Мужчина приезжал в Пятигорск и Ессентуки, присматривал старые грузовые автомобили и, взламывая двери специальным инструментом, похищал их. В последующем он перегонял автомашины на территорию своего места жительства, где сдавал их в пункты приема металла, – пишет ведомство.

Аналогичным способом злоумышленник похитил легковушку. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 2 млн рублей. Мужчину поместили под стражу до вынесения ему приговора.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения