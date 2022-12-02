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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:03

С 11 декабря начнут ездить поезда из Адлера в Ставрополь

Жители Ставрополья могут поехать на море на новом поезде
Данил Юрков

Новые поезда, которые едут из Адлера в Ставрополь, выйдут на пути с 11 декабря 2022 года. Маршрут пройдет через Краснодар, сообщают в пресс-службе СКЖД. Первый поезд поедет из Ставрополя в 15:56, доедет до Краснодара в 23:10 и прибудет на конечную в 06:27.

— С введением нового графика в расписании появится поезд №603/604 сообщением Адлер – Ставрополь, который будет курсировать в осенне-зимний период через Краснодар, – пишет ведомство.

Также зимой беспересадочная группа вагонов № 653/654 начнет ездить через Минеральные воды в Кисловодск, а после будут включаться в состав поезда № 679/680 Владикавказ — Адлер.

Всего будут курсировать 183 пар поездов дальнего следования.

Также напомним, что трассу А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» на Ставрополье перекроют ночью с 2 по 3 декабря из-за переустройства газопровода. Ограничение будет действовать с 22:00 по 6:00.