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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:13

Все дороги Ставропольского края с ночи 3 декабря обрабатывают реагентами

Дорожные службы ведут расчистку региональных трасс
Алина МАКСИМОВА

В Ставропольском крае из-за ухудшения погодных условий с ночи 3 декабря ведутся дорожные работы на региональных трассах. Дорожники обрабатывают проезжие части на территории края.

По сообщению Госавтоинспекции Ставрополья, обработка проезжих частей идет с ночи по всему краю.

Тем временем синоптики прогнозируют на выходные сильный ветер, мороз и снег. При этом самой холодной станет ночь на воскресенье 4 декабря. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 9 градусов. Также ожидается сильный ветер и снегопад. Подробный прогноз погоды на текущие выходные можно узнать здесь.