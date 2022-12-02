Снег и мороз до – 9 градусов обещают на Ставрополье в выходные

В субботу, 3 декабря, и в воскресенье, 4 декабря, в Ставропольском крае ожидается похолодание. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до шести градусов со знаком минус. Вероятны осадки в виде мокрого снега, восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Днем потеплеет до минус шести градусов.

Ночь на воскресенье будет самой холодной – температура понизится до минус девяти градусов. Ожидаются снегопад и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что на участке трассы Минводы-Кисловодск перекроют движение в ночь на 3 декабря.