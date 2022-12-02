На участке трассы Минводы-Кисловодск перекроют движение в ночь на 3 декабря

С 22 часов 2 декабря до 6 часов 3 декабря временно перекроют движение на участке трассы Минеральные Воды Кисловодск, сообщает пресс-служба Упрдор «Кавказ».

Ограничения действуют от пересечения с автомобильной дорогой Лермонтов Черкесск до транспортной развязки возле Железноводска.

Ограничения связаны с работами по переустройству газопровода.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее искать пути объезда. Например, через станицу Суворовскую и Пятигорск.

Ранее сообщалось, что с 11 декабря начнут ездить поезда из Адлера в Ставрополь.