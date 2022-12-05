Участникам спецоперации из Кисловодска отправили авто повышенной проходимости

Фото: соцсети главы города Кисловодска

Из Кисловодска для бойцов-участников специальной военной операции отправили авто повышенной проходимости, а именно – УАЗ-452, или в простонародии «Буханка». Одновременно с транспортом для военнослужащих отправили печки-буржуйки, продовольствие, перевязочные материалы и медикаменты.

— Автомобиль повышенной проходимости УАЗ-452 на днях отправился из Кисловодска в зону СВО в распоряжение наших ребят. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и отправке автомобиля с грузом, – пишет в своих официальных соцсетях глава Кисловодска.

Груз вскоре прибудет к военнослужащим, чтобы обеспечить им максимально приятные условия пребывания на полях специальной военной операции. Транспорт и переданные вещи должны прослужить бойцам какое-то время.

Также напомним, что Минобороны РФ выложило видео боевой подготовки военнослужащих на Ставрополье. Под руководством опытных инструкторов тренируются и мобилизованные, и добровольцы, и резервисты.