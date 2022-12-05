Один человек погиб в ДТП с маршруткой и инкассаторской машиной на Ставрополье

Смертельное ДТП произошло в 18 часов 30 минут на 135-м километре автомобильной дороги Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды.

Водитель автомобиля LADA Granta, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с инкассаторской машиной, а потом въехал в пассажирскую «Газель».

Водитель и пассажир отечественной легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате столкновения их выбросило на дорогу через лобовое стекло.

Мужчина, находившийся за рулем LADA Granta , погиб. Им оказался 43-летний житель Новоселицкого округа. Пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии, его личность устанавливается, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Также госпитализация потребовалась 16-летней пассажирке «Газели». Водитель и пассажир инкассаторского автомобиля не пострадали.