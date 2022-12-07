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НовостиОбщество7 декабря 2022 15:53

На Ставрополье заменили более 14 км аварийных труб в 2022 году

Трубы выделили на сумму 16 млн рублей
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае в 2022 году заменили 14,5 километра аварийных участков водопроводных труб, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Из аварийного запаса выделили трубной продукции на сумму 16,3 миллиона рублей.

Были отремонтированы участки разводящих сетей в селах Кочубеевское и Казьминское. В селе Александровском обновили старый водопровод.

Трубы направили и для ремонта участков уличных водопроводных сетей в Пятигорске, Изобильном, Железноводске, Новоалександровске, а также в селах Новоалександровского, Грачевского и Труновского округов.

Ранее сообщалось, что в центре Ставрополя без света остались 950 абонентов.