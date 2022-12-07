Птицефабрика в Грачевском округе Ставрополья возобновила работу после вспышки птичьего гриппа

Птицефабрика в Грачевском округе Ставропольского края возобновила производство яиц. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Предприятие находилось на карантине с ноября прошлого года из-за вспышки птичьего гриппа. Тогда на фабрике ликвидировали всю птицу и провели необходимые противозоотические мероприятия.

Первых цыплят в количестве 100 тысяч штук на птицефабрику завезли в марте 2022 года. Еще 100 тысяч завезли в мае. Количество произведенных яиц к декабрю составило почти 7 млн штук.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье заменили более 14 км аварийных труб в 2022 году.