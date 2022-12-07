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НовостиОбщество7 декабря 2022 17:08

Минздрав Ставрополья предупредил об активном распространении свиного гриппа

Медики рекомендуют сделать прививку
Инна МОРОЗОВА

В Министерстве здравоохранения Ставропольского края сообщили, что в регионе распространяется свиной грипп H1N1. Данный штамм на сегодняшний день является превалирующим.

По словам специалистов, пациенты переносят свиной грипп довольно тяжело, он может вызвать серьезные осложнения. Медики призывают жителей Ставрополья сделать прививку от гриппа, чтобы защитить свое здоровье.

За неделю в регионе зарегистрированы почти 15 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидпорог среди школьников превышен на 3 процента.

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом на Ставрополье заразились 67 человек, выздоровели 29. Уровень заболеваемости COVID-19 остается невысоким.