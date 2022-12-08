Семье военного из Ессентуков, погибшего под Херсоном, вручили две награды

Фото: администрация Ессентуков

Семье жителя Ессентуков Кирилла Лучкина, погибшего под Херсоном, передали правительственные награды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: администрация Ессентуков

Ефрейтор Кирилл Лучкин должен был получить две награды. Первая - медаль "За отвагу", присвоенная жителю Ставрополья еще при жизни, вторая - орден Мужества, заработанная им посмертно.

- Сегодня мы вспоминаем нашего героя, человека, который отдал жизнь за правду, за историю и справедливость. Кирилл погиб, выполняя свой воинский долг, долг настоящего мужчины - защищать свою Родину и свою семью. Орден Мужества - одна из немногих наград, которые вручаются посмертно. Именно ее статус говорит о том, что мужество, проявленное человеком при исполнении своего долга, являются очень серьезным примером для всех, кто продолжает нести службу, - заявил глава города-курорта Александр Некристов.

Фото: администрация Ессентуков

Награды вдове Кирилла Лучкина вручили в школе №8, где учился защитник. В мае в учреждении открыли мемориальную доску в честь ефрейтора.

Кириллу Лучкину было 32 года. За время службы в армии он участвовал в операции по присоединению Крыма. Кроме того, мужчина с первого дня выполняет боевые задачи специальной военной операции. Он погиб в апреле в Херсонской области.