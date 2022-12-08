Житель Пятигорска купил несуществующие видеокарты на 150 тысяч рублей

В Пятигорске к полицейским пришел 37-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Заявитель рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже двух видеокарт. Договорившись с продавцом, потерпевший перевел 150 тысяч и ждал получения техники. Только вот она так и не приехала.

— Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 40-летний житель города Красноярска, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, чтобы тот рассказал обо всем правоохранителям.

Как сообщил «продавец», видеокарт у него никогда не было, несуществующую технику он выставил с целью заработка. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Теперь горе-предприниматель рискует оказаться за решеткой за такие схемы получения дохода.