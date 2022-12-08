Пятигорский пловец получил «золото» и «серебро» на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации города Пятигорска

В Московской области прошли всероссийские соревнования «Mad Wave Classic 2022» по плаванию в длину от 50 метров, там участвовал и спортсмен со Ставрополья. Всего соревнования собрали свыше 800 спортсменов со всей России, так что ставропольскому пловцу было с кем сражаться.

Пятигорск представил ученик школы №30 Александр Кравченко, который завоевал золото на дистанции в 100 метров баттерфляем среди пловцов 2010 года рождения. Также парень завоевал серебро на дистанции в 200 метров.

— Поздравляем спортсмена и тренера Алексей Андреевича Тищенко с яркой победой на всероссийских соревнованиях, – высказались о победе в пресс-службе администрации города Пятигорска.

Юный спортсмен показал хорошие результаты, поэтому без проблем сможет продолжить свои успехи и представлять родной город, регион или даже страну на соревнованиях, вновь одерживая победы.