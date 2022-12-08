Самые выгодные кредиты на декабрь 2022 года

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Аналитики ответили на вопрос «Какой кредит наличными и в каком банке выгодно брать в конце 2022 года?». Одно из мест в Топ-5 этого рейтинга занял кредит банка Уралсиб «Стандартный с подтверждением дохода». Исследования проводились порталом Банки.ру.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как выдаваемая сумма, сроки, наличие обеспечения, статус заемщика, скорость принятия решения и другие условия, действительные на 6 декабря этого года. В случае с продуктом «Стандартный с подтверждением дохода» это 800 000 рублей на пять лет без обеспечения, для работников по найму.

Банк Уралсиб предлагает прозрачные условия, быстрое рассмотрение запросов и выгодную процентную ставку, которая в основном и определяла положение конкретного продукта в рейтинге от Банки.ру.

Чтобы узнать больше о потребительском кредите «Стандартный с подтверждением дохода» и других предложениях банка, можно позвонить по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), обратиться в любой филиал или открыть сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и заполнить онлайн-заявку на получение кредита.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»