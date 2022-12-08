В Пятигорске военного-контрактника посадят на четыре года за мошенничество

Пятигорский гарнизонный военный суд признал виновным контрактника, который занимался мошенничеством. Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года. При этом приговор на данный момент может быть обжалован.

Как установили в суде, в период с июня 2019 по ноябрь 2020 годов обманул сотрудников регистрирующих органов и получил право собственности на землю площадью 500 и 250 квадратных метров в Железноводске, которая принадлежала одной семейной паре. Общая стоимость земли составила 681 тысячу рублей.

— Также осужденный с июня по 4 октября 2019 года путем обмана сотрудников регистрирующих органов приобрел право на недвижимое имущество, – пишет пресс-служба Пятигорского гарнизонного военного суда. Полную схему мошеннических действий ведомство не раскрывает.

Злоумышленник получил право на жилой дом этих же супругов в Железноводске площадью 153,1 квадратных метров и стоимостью в 1 млн 608 тысяч рублей. Этим он лишил граждан их законного права на землю и жилплощадь.

В суде доказали преступность действий злоумышленника и приговорили к сроку. Будет ли он обжаловать наказание и вернут ли землю потерпевшим, ведомство не сообщает.