Ставропольские аграрии собрали рекордные 2 млн тонн сахарной свеклы

На Ставрополье аграрии собрали рекордные за последние пять лет 2 млн тонн сахарной свеклы. Больше собирали только в 2016 – 2,4 млн тонн, а также в 2017 – 2,2 млн тонн. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов.

— Наши аграрии собрали лучший за последние пять лет урожай сахарной свеклы: без малого – 2 млн тонн корнеплодов. Более высокие результаты на нашей земле были получены лишь дважды за все время возделывания этой культуры, – пишет зампредседателя. Такие же объемы последний раз собирались 11 лет назад.

Год, по словам Андрея Хлопянова, выдался очень урожайным: с одного гектара аграрии смогли собрать в среднем 638 центнеров свеклы. Больше всего корнеплода собирали в Красногвардейском округе: там сбор составил 748 центнеров с гектара. Также выделяется Новоалександровский округ, где собирали 658 центнеров с гектара.