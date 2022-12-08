Губернатор Ставрополья рассказал про аварии на линиях электропередач

На Ставрополье из-за экстремального обледенения проводов и аварий на линиях электропередач некоторые жители Ставрополя, Кавминвод, Предгорного, Кировского и Кочубеевского округов оставались без электричества. Губернатор Ставропольского края рассказал, что непогода играет против людей.

— С момента первого обрыва мы начали восстановительные работы. 37 аварийных бригад и 30 единиц спецтехники в круглосуточном режиме устраняют обрывы, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

Предгорному округу, по слова губернатора, досталось больше всего. В некоторых населенных пунктах по-прежнему есть перебои с электроэнергией. При этом работы по восстановлению находятся на финальной стадии и вскоре закончатся.

Глава Ставрополья написал, что необходимо защищаться от обрыва проводов стратегическом уровне, заранее заменяя оборудование и старые линии электропередач.