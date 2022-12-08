Ректор СКФУ рассказал об итогах работы Консорциума вузов Северного Кавказа

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Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка встретился с ректорами университетов Северного Кавказа. Главы более 20 вузов, в том числе - ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, обсудили задачи развития высшего образования.

При обсуждении развития научно-образовательной сферы Чайка обратил внимание на поставленную Владимиром Путиным задачу - Россия должна войти в лидеры по объему научных разработок.

- Хочу обратить внимание на ключевую тему, которая сегодня руководством нашей страны рассматривается в качестве одной из приоритетных. Это создание и внедрение искусственного интеллекта. Решение этой задачи тесно связано с вопросом подготовки высококвалифицированных кадров. Здесь мы вплотную подходим к роли высшей школы в подготовке соответствующих кадров, - отметил Чайка, добавив, что вузам надо перестроить программу, чтобы обеспечить достаточные компетенции в сфере.

В прошлом году во время такого обсуждения родилась идея создать Консорциум вузов Северного Кавказа. Председатель Совета и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов рассказал о первых итогах работы. Так, объединение реализовало более 20 проектов, направленных на решение задач в области развития отраслей экономики субъектов Северного Кавказа.

- Перед нами стоит задача формирования конкурентоспособной академической среды, а также содействие регионам Северного Кавказа в разработке механизма закрепления выпускников, включая все заинтересованные стороны. Один из механизмов - это реализация стратегических инициатив в области науки, образования, молодежных коммуникаций, - заявил Беспалов.

Кроме того, ректор СКФУ отметил, что в рамках Консорциума в мае 2021 года студенты IT-направлений разработали цифровую платформу "Кавказ возможностей". Там размещено более 18 тысяч вакансий от различных работодателей округа.

На совещании также выступили председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов, ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Хетагурова Алан Огоев и глава Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов.