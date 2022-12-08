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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:14

За 2022 год в Кисловодск приехали 350 тысяч туристов

Турпоток вырос на 20% по сравнению с прошлым годом
Данил Юрков

В санатории и гостиницы Кисловодска за 11 месяцев 2022 года приехали более 350 тысяч человек, в общем турпоток вырос на 20% в сравнении с результатами прошлого года. На это, по словам главы города-курорта, повлияло улучшение курортной инфраструктуры и другие факторы развития.

— Люди все больше приезжают к нам курорт не только поправить здоровье, но и посетить развлекательные мероприятия, театры, концерты, цирк или познакомиться с достопримечательностями города, – пишет глава Кисловодска в своих официальных соцсетях.

Загрузка гостиниц выросла в два раза. В настоящее время в Кисловодске функционирует 147 объектов, в которые въезжают туристы, в том числе 88 гостиниц и 13 пансионатов. Работа города-курорта продолжает кипеть и принимать туристов на Ставрополье.