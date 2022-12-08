В Кисловодске эвакуируют пансионат «Империал» после сообщения о минировании

Сегодня, 8 декабря, на почту пансионата «Империал» в Кисловодске поступило сообщение о минировании здания. Началась эвакуация персонала и посетителей, были вызваны спецслужбы, чтобы проверить потенциально опасное место. Об этом сообщает глава города-курорта.

— 8 декабря на электронную почту пансионата «Империал» в Кисловодске поступило сообщение о минировании. Посетителей и работников пансионата эвакуировали. Экстренные службы и кинологи проверили учреждение, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Мин в здании не оказалось. Людей вновь пускают обратно в помещение, однако случаи сообщений с угрозами взрыва стали частым «гостем» на Ставрополье. Эвакуация людей из учреждений замораживает деятельность. Мотивы злоумышленников остаются неизвестными.