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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:20

В Кисловодске эвакуируют пансионат «Империал» после сообщения о минировании

Людей эвакуировали из здания
Данил Юрков

Сегодня, 8 декабря, на почту пансионата «Империал» в Кисловодске поступило сообщение о минировании здания. Началась эвакуация персонала и посетителей, были вызваны спецслужбы, чтобы проверить потенциально опасное место. Об этом сообщает глава города-курорта.

— 8 декабря на электронную почту пансионата «Империал» в Кисловодске поступило сообщение о минировании. Посетителей и работников пансионата эвакуировали. Экстренные службы и кинологи проверили учреждение, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Мин в здании не оказалось. Людей вновь пускают обратно в помещение, однако случаи сообщений с угрозами взрыва стали частым «гостем» на Ставрополье. Эвакуация людей из учреждений замораживает деятельность. Мотивы злоумышленников остаются неизвестными.