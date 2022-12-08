Ставропольскому подрядчику грозит штраф за срыв сроков контракта на 25 млн

В Красногвардейском округе Ставропольского края еще в сентябре 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью и ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница» был заключен муниципальный контракт. Надо было сделать капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Преградном, на это дали 25 млн рублей.

Прокуратура все время строительства следила за выполнением плана, ведь успеть закончить работу надо было до 1 сентября 2022 года. Подрядчика подгоняли, напоминая про сроки. Только вот это не помогло: на 28 ноября 2022 года работы выполнены только на 38,7%, объем невыполненных обязательств составил 15 млн рублей.

— В связи с этим прокурор района в отношении общества с ограниченной ответственностью возбудил дело об административном правонарушении, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Подрядчика хотят наказать за бездействие при выполнении работ, которое нанесло вред интересам общества или государства.

Санкции предусматривают штраф в размере от однократной до трехкратной суммы неисполненных обязательств. Рассмотрение акта находится на контроле надзорного ведомства.