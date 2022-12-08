Фото: соцсети главы города Ставрополя

Елочные базары в Ставрополе откроются с 15 декабря 2022 года в 16 точках города во всех трех районах. Работать они, как сообщил глава краевой столицы, будут круглосуточно.

Адреса елочных базаров в Ставрополе 2022

В Октябрьском районе Ставрополя торговые точки откроются на:

- переулке Макарова, 12/1; улице Октябрьской, 235 и улице Пригородной, 215/1.

В Ленинском районе Ставрополя купить елки можно будет на:

- улице Ленина, 108; улице Серова, 466 и улице Мимоз, 26.

В Промышленном районе Ставрополя расположится самое большое количество торговых точек на:

- улице 50 лет ВЛКСМ, 40; улице Тухачевского, 30/2; улице Шпаковской, 1 а; улице Шеболдаева, 3/5; проспекте Кулакова, 17а и 27/2; проспекте Юности, 30; улице Бруснева, 19/1; улице Мира, 450 и улице Доваторцев, 35/1.

Глава краевой столицы не сказал, до какого именно времени можно будет купить елку в Ставрополе, однако до 31 декабря 2022 года торговые точки должны простоять.