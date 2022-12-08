СКР начал проверку после сообщения о холодных батареях в многоквартирном доме в Невинномысске

Жильцы многоквартирного дома в Невинномысске опубликовали видеообращение в соцсетях. Они сообщили, что их дом длительное время не отапливается, в квартирах холод.

После этого следственный отдел следственного управления СУ СК РФ по Ставропольскому краю организовал процессуальную проверку по факту услуг, на отвечающих требованиям безопасности.

- По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в дома хутора Тамбукан и села Этока на Ставрополье вскоре вернут свет. Специалисты почти восстановили поврежденные линии электропередач.