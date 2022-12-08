Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 17:08

СКР начал проверку после сообщения о холодных батареях в многоквартирном доме в Невинномысске

Жильцы жаловались на отсутствие отопления
Инна МОРОЗОВА

Жильцы многоквартирного дома в Невинномысске опубликовали видеообращение в соцсетях. Они сообщили, что их дом длительное время не отапливается, в квартирах холод.

После этого следственный отдел следственного управления СУ СК РФ по Ставропольскому краю организовал процессуальную проверку по факту услуг, на отвечающих требованиям безопасности.

- По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в дома хутора Тамбукан и села Этока на Ставрополье вскоре вернут свет. Специалисты почти восстановили поврежденные линии электропередач.