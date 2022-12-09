На ярмарках выходного дня в Ставрополе предложат мясо и овощи со специями

В Ставрополе на ярмарках выходного дня, которые пройдут 10 и 11 декабря, жителям и гостям предложат мясо, мясные изделия, овощи и специи для зимних блюд. Все товары от ставропольских производителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

— Горожане покупают необходимые овощи, зелень и даже специи для наваристого супа или сало, бекон, грудинку для жареного картофеля, – пишет ведомство. Со сменой сезона меняются товары, которые продаются на ярмарках.

Торговые точки будут открыты в субботу, 10 декабря, на улице Васильева, 35/1 и улице Ленина 74/17, а в воскресенье, 11 декабря, на улице Серова, 466. Работать ярмарки будут с 8:00 по 16:00, чтобы купить товары местных производителей по более низким ценам.