На Ставрополье потребовали убрать мусор в русле реки Юца

Прокуратура установила, что в нарушение требований в минприроды Ставрополья не принимали мер по предотвращению загрязнения вод, в том числе расчистке русла реки Юца в границах поселка Горячеводский в городе-курорте Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В связи с этим межрайонная прокуратура внесла представление министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, – пишет ведомство. Теперь минприроды предстоит заняться уборкой мусора.

На данный момент минприроды готовится к расчистке русла реки Юца от кусков бетона, камней, бревен, автопокрышек, песчано-иловых наносов и прочего мусора, скопившегося в воде. За устранением нарушений следит прокуратура.