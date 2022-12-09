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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 7:38

На Ставрополье потребовали убрать мусор в русле реки Юца

В реке лежат куски бетона, камни, бревна, покрышки и другие загрязнения
Данил Юрков

Прокуратура установила, что в нарушение требований в минприроды Ставрополья не принимали мер по предотвращению загрязнения вод, в том числе расчистке русла реки Юца в границах поселка Горячеводский в городе-курорте Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В связи с этим межрайонная прокуратура внесла представление министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, – пишет ведомство. Теперь минприроды предстоит заняться уборкой мусора.

На данный момент минприроды готовится к расчистке русла реки Юца от кусков бетона, камней, бревен, автопокрышек, песчано-иловых наносов и прочего мусора, скопившегося в воде. За устранением нарушений следит прокуратура.