В Ставрополе убрали маршрут №37 и увеличили путь №10

Два маршрута в городе Ставрополе изменятся, что станет большим изменением для пассажиров общественного транспорта из СНТ «Радонеж». В краевом миндоре сказали, что маршрут №10 будет ездить до конечной остановки на улице Коломийцева, которая близка к «Радонежу», а вот существование №37 остается под вопросом после слов ведомства.

— По информации, предоставленной ООО «Автоальянс», обслуживающего маршрут №37, в связи со значительными убытками, вернул лизинговой компании 30 автобусов и не имеет возможности обслуживать данный маршрут необходимым количеством транспорта, – сообщает министерство дорожного хозяйства Ставрополья.

То есть предварительно маршрут №37 уйдет с линии на неопределенный промежуток времени. Транспорт, по всей видимости, не приносит достаточной прибыли, чтобы продолжать возить по нему. Возможно, его уберут и больше не вернут на дороги Ставрополя.