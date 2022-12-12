Несовершеннолетняя пыталась сбыть 46 граммов наркотиков в Ставрополя

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В ноябре 2022 года 16-летняя девушка пыталась разгадать «закладками» 46,44 граммов наркотиков на территории города Ставрополя, однако довести преступное дело до конца ей не удалось. Сотрудники полиции остановили несовершеннолетнюю, а при личном обыске нашли у нее запрещенные вещества.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По уголовному делу проводится сбор доказательств вины несовершеннолетней в совершении преступления. О канале сбыта наркотиков не сообщается, возможно, правоохранители устанавливают его. Расследование уголовного дела продолжается.

Также в Ставрополе поймали 25-летнего наркозакладчика, который не хотел сдаваться полицейским, поэтому залил одного из них перцовым баллончиком. Суд приговорил парня к 5,5 годам тюрьмы.