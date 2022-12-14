В Ставрополе осудят 16-летнюю девушку за попытку сбыта наркотиков

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополе будут судить 16-летнюю девушку, которая пыталась сбыть 22 свертка наркотических веществ – всего 21,6 граммов. «Закладки» было решено оставить на территории «Мамайского» леса, однако ее преступные действия пресекли правоохранители.

При обыске у девушки нашли наркотики, в отношении нее возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Началось расследование и сбор доказательств.

— Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось о 16-летней девушке, которая пыталась сбыть на территории Ставрополя 46,44 граммов наркотиков. Ее также задержали сотрудники полиции. О связи этих девушек ведомство не сообщает.