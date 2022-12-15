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НовостиОбщество15 декабря 2022 16:32

Глава Ставрополья поручил создать горячую линию по оплате ЖКХ

Жители пожаловались на необоснованный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги
Инна МОРОЗОВА

На прямую линию губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 15 декабря поступили звонки жителей региона с жалобами на повышение цен на коммунальные услуги.

Некоторым повышенная плата в платежках пришла уже за ноябрь.

Глава Ставрополья заявил, что никто не имеет права начислять индексацию на ноябрьские выплаты.

- 30 процентов вопросов от ставропольцев — по оплате ЖКХ, и у многих цены повысились уже в платежках за ноябрь с 1 декабря. Кто-то нечистый на руку хочет наживиться, - отметил Владимир Владимиров.

Он поручил создать через МФЦ специальную горячую линию по оплате ЖКХ, чтобы отреагировать на каждый вопрос.