Сегодня, 16 декабря, из-за ремонтных работ в трансформаторной подстанции в Пятигорске отключат электричество на двух улицах. Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение продлится с 13:30 по 16:30, после чего свет должны вернуть.

Где не будет света

- улица Захарова, четный № 28-52;

- улица Захарова 1, 3, 5, 10 корпус 1, 12.

После 16:30 электричество должно вернутся в отключенные от него дома. Ведомство не сообщает, плановый ли это ремонт или неполадки в работе трансформаторной подстанции.

Также напомним, что после прямой линии с губернатором Ставрополья было поручено создать горячую линию по вопросам ЖКХ. Как сказал глава региона, 30% всех вопросов связаны именно с коммуналкой. Точная дата открытия линии названа не была. После открытия можно позвонить с любым вопросом по поводу ЖКХ,