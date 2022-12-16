Водитель внедорожника погиб в ДТП на трассе в Пятигорске

Смертельная авария произошла вечером, в пятницу, 16 декабря на трассе «Обход города Пятигорска».

Водитель автомобиля «Лада Нива» при перестроении создал помеху в движении автомобилю Geely Emgrand. Водитель «Нивы» попытался вернуться на свою полосу, но не справился с управлением. В результате отечественный внедорожник въехал в отбойник и перевернулся.

45-летний водитель житель города Прохладный не был пристегнут ремнем безопасности. От удара он вылетел на дорогу через разбившееся окно и погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Его жена и 14-летняя дочь были госпитализированы. Также в больницу отправили водителя и пассажира иномарки. На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в смертельной аварии на Ставрополье кроссовер перевернул грузовик. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.