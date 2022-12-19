Снег и скользкая дорога вблизи Ставрополя усложняют движение машин

Непогода вблизи Ставрополя на дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» усложняет движение транспорта – снег и скользкая дорога не позволяет грузовикам забраться на подъем. Пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края рекомендует водителям грузовых автомобилей избегать движения по автодороге.

— Из-за сложного рельефа местности, частых подъемов и спусков, а также из-за негативных погодных условий проезда часть может быть скользкой. Автоинспекторы батальона города сообщают, что хотя дорогу обрабатывает спецтехника, многотонные грузовые автомобили забраться на подъем не могут, – пишет ведомство.

Про то, как объехать сложный участок дороги, ведомство не сообщает. Тем не менее в непогоду следует быть осторожными и в городе – на перекрестках, вблизи пешеходных переходов и на дороге в целом.

Также напомним, что новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с мокрого снега и морозов до -10 градусов. В регион вернулась зима, а значит, погодные условия вновь станут хуже, а воздух станет холоднее.