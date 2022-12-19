Ставрополье расширит соцподдержку участников спецоперации в январе 2023 года

На совещании в правительстве Ставрополья сегодня, 19 декабря, обсуждался вопрос расширения социальной защиты для бойцов-участников специальной военной операции и их семей. Так, губернатор Ставрополья сказал, что в январе 2023 года может быть принят закон, способствующий соцзащите граждан.

— Помощь необходима не только самим защитникам на передовой, но и их семьям, женам, детям. Рассчитываю, что уже в январе 2023 года, при содействии краевой Думы, мы примем новый краевой закон, расширяющий соцзащиту участников СВО и их семей, – рассказал глава Ставрополья.

Пока законопроект не создан и не утвержден, а значит, как будет расширяться социальная поддержка бойцов-участников спецоперации и их семей, неизвестно.

Также напомним, что на Ставрополье курсы подготовки сестер милосердия прошли больше 120 человек. В медколледже Пятигорска краевые курсы сестер и братьев милосердия закончил первый поток изучающих, а в краевом центре состоялся уже пятый выпуск.