На Ставрополье коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: соцсети главы города Кисловодска

Коммунальные службы Ставрополья переведены в усиленный режим работы из-за обрушившуюся на регион непогоду, спецслужбы работали всю ночь, чтобы очистить дорогу от снега. Так, на территории Кавказских Минеральных вод – например, в Ессентуках – с 17:00 службы принялись за работу.

— Как только осадки усилились, первые машины вышли на главные улицы курорта. В первую очередь, дороги обрабатывались пескосоляной смесью. Работы будут продолжены, мониторинг ведется круглосуточно, – сообщает пресс-служба города Ессентуки.

В Кисловодске также непогода спровоцировала коммунальщиков на усиленный режим работы.

— В связи с погодными условиями техника переведена на усиленный режим. Ситуация отслеживается во всех трех уровнях парка, – сообщает глава города Кисловодска.

Работы продолжатся, пока дороги не будут очищены, для избежания проблем во время движения. Подобная ситуация была вчера, 19 декабря, когда на подъезде к Ставрополю грузовики не справлялись с подъемом в гору из-за скользкой дороги. На данный момент ситуацию держат на контроле.