В центре Ставрополя 21 декабря с 8:30 по 17:00 три улицы останутся без воды. Ограничение связано с ремонтом водопровода в переулке Рылеева, как сообщили в Водоканале.

Где не будет воды

- на проспекте Карла Маркса от № 42 до № 50;

- в переулке Рылеева от Карла Маркса до Ипатова;

- на улице Орджоникидзе от Голенева до № 7,8.

К домам, отключенным от воды, будут подвозить цистерны с водой. Чтобы оставить заявку на ее получение, надо обратиться в Водоканал по номеру телефона: 13-40.

После 17:00 водоснабжение должны вернуть в отключенные дома. О том, успеют ли службы закончить ремонт за день, Водоканал не сообщает.

Тем временем коммунальные службы Ставрополья переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Спецслужбы работали всю ночь, чтобы очистить дороги от снега и посыпали их пескосоляной смесью.