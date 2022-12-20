Пять населенных пунктов Минераловодского округа остались без воды

В Минераловодском округе Ставрополья пять населенных пунктов остались без воды из-за ремонта задвижки на водоводе. В зону отключения попали жители поселка Мирный, села Долина, села Еруслановка, села Прикумского и села Успеновка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

— В том числе в зоне отключения пять социально значимых объектов – школа №17 и детский сад №26 «Ласточка» Прикумского, детский сад №24 «Колокольчик» Орбельяновки, детский сад №27 Дунаевки и Прикумская участковая больница, – сообщает ведомство.

Ремонт планируют закончить к 16:00. Пока что гражданам будут привозить воду в цистернах. После окончания работ водоснабжения должны вернуть в отключенные населенные пункты.

Также в Ставрополе 21 декабря планируется отключения водоснабжения на трех улицах. Ограничение связано с ремонтом водопровода в переулке Рылеева.