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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:30

Пять населенных пунктов Минераловодского округа остались без воды

Причиной отключения стал ремонт задвижки на водоводе
Данил Юрков

В Минераловодском округе Ставрополья пять населенных пунктов остались без воды из-за ремонта задвижки на водоводе. В зону отключения попали жители поселка Мирный, села Долина, села Еруслановка, села Прикумского и села Успеновка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

— В том числе в зоне отключения пять социально значимых объектов – школа №17 и детский сад №26 «Ласточка» Прикумского, детский сад №24 «Колокольчик» Орбельяновки, детский сад №27 Дунаевки и Прикумская участковая больница, – сообщает ведомство.

Ремонт планируют закончить к 16:00. Пока что гражданам будут привозить воду в цистернах. После окончания работ водоснабжения должны вернуть в отключенные населенные пункты.

Также в Ставрополе 21 декабря планируется отключения водоснабжения на трех улицах. Ограничение связано с ремонтом водопровода в переулке Рылеева.