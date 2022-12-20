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НовостиОбщество20 декабря 2022 18:41

На Ставрополье 20 семей получат соцвыплаты на улучшение жилищных условий

15 из них многодетные
Инна МОРОЗОВА

Еще двадцать семей получат до конца 2022 года соцвыплаты на улучшение жилья, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

В регионе реализуется государственная программа по развитию сельских территорий. В рамках программы предоставляются соцвыплаты на улучшение жилищных условий. Большая часть выплат – средства федерального бюджета.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков, в федеральный центр по инициативе главы Ставропольского края было направлено предложение увеличить финансирование на эти цели.

В итоге край дополнительно получил 35 млн рублей. Это позволило выделить средства еще 20 ставропольским семьям. 15 из них многодетные.