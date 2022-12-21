Губернатор Ставрополья объяснил гибель животных увеличением мышевидных грызунов

Глава Ставропольского края объяснил массовую гибель диких животных, которую хотят приравнять к экоциду, увеличением количества мышевидных грызунов в крае. В этом году, по словам губернатора, сложилась благоприятная погода для грызунов и сдвинулись сроки уборки урожая.

Также в 2022 году был подъем популяции грызунов, В итоге получился кратный рост числа мышей на полях. На некоторых территориях Ставрополья их в 10 раз больше нормы. После посева зверьки стали поедать засеянный урожай будущего года и из-за этого бороться с уничтожителями стали недопустимыми методами.

— Все выявленные нами факты использования запрещенных препаратов задокументированы и переданы в правоохранительные органы. Все взыскания и наказания будут по итогам расследования уголовного дела, – написал губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

На данный момент, по словам главы региона, готовятся предложения, как не допускать подобных ситуаций в будущем.