Мишустин открыл обновленную трассу из Минвод в Кисловодск

Фото: управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края

На Ставрополье состоялось открытие отремонтированной трассы Минеральные воды – Кисловодск протяженностью в 46 километров. В режиме видеоконференцсвязи на церемонии принял участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а на обратной связи – глава региона Владимир Владимиров. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Федеральная дорога связывает международный аэропорт имени Михаила Юрьевича Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставрополья – Железноводском, Ессентуками и Кисловодском.

На Северном Кавказе трасса считается одной из самых загруженных, так как ежедневно по ней проезжают свыше 10 тысяч автомобилей. К 2033 году, как прогнозируют специалисты, это количество увеличится вдвое.

— Запуск новой трассы очень важен. Она поможет сделать еще более удобными поездки для туристов, а для бизнеса облегчит вопросы логистики. Поздравляю всех с завершением строительства, – сказал по видеоконференцсвязи Михаил Мишустин.

По контракту работы могли проходить еще два года, однако дорожники завершили его раньше срока. На данный момент встречные потоки разделены бетонным ограждением, дорожники нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, обустроили линии электрооснащения и выполнили другие работы. Дорогу расширили с двух до четырех полос.

Фото: управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края

Губернатор Ставрополья рассказал, что расширенная федеральная трасса позволит увеличить туристический поток и принести инвестиции в регион. В том числе краевую экономику может поддержать курортный сбор, который с 1 января 2023 года могут увеличить в два раза.

— С января по октябрь этого года край посетили почти 1,6 млн отдыхающих. По итогам года мы превысим допандемийный показатель турпотока. Он будет расти дальше. К 2030 году на КМВ планируется создать санатории и гостиницы общей емкостью 35 тысяч мест, – отметил Владимир Владимиров.