Размер курортного сбора на Ставрополье повысили до 100 рублей ежедневно

Эксперимент с курортным сбором на Ставрополье не только продлили до 31 декабря 2024 года, но и увеличили его размер в два раза – до 100 рублей в сутки за одного отдыхающего в городах-курортах. Ранее сообщалось лишь о возможности повышения стоимости отдыха, однако сейчас этот вопрос решили.

Оплату сбора взимают при заселении в отель или санаторий. В случае, если отдыхающий уезжает досрочно, ему вернут уплаченную разницу. В Ставропольской Думе отметили, что курортным сбором облагаются такие города, как Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск.

— Предполагается, что увеличение размера курортного сбора позволит ежегодно собирать более 530 миллионов рублей. Это значит, что мы сможем сделать наши курорты еще привлекательнее, – сообщил глава Думы Ставропольского края Николай Великдань.

Тем не менее на жителей Ставрополья курортный сбор не действует. То есть каждый, кто живет в регионе, не будет платить за отдых в городах-курортах.