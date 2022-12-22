Минздрав Ставрополья рекомендовал избегать места массового скопления людей из-за свиного гриппа

В этом эпидсезоне в Ставропольском крае активно распространяется штамм группы А (H1N1) или свиной грипп.

Свиной грипп отличается высокой заражаемостью, может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

В Министерстве здравоохранения Ставрополья рассказали о симптомах заболевания.

Как правило, болезнь начинается внезапно. Сопровождается лихорадкой, поражаются органы дыхания. У больного появляется сухой кашель, присутствуют признаки желудочно-кишечного расстройства.

Глава Минздрава региона Владимир Колесников призвал избегать мест скопления людей в закрытых помещениях. Либо надевать защитную маску.

Также он порекомендовал как можно чаще мыть руки и проветривать помещения.