Экс-главврач больницы Пятигорска просидит в СИЗО до 26 февраля 2023 года

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Новый год в СИЗО встретил экс-главврач больницы города Пятигорска Роман Лифенко. Мужчину обвиняют в преступлении – получение взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя.

Следствие полагает, что с сентября 2018 по февраль 2021 года главврач получил крупную сумму денег – 1,2 млн рублей от фирм-поставщиков лекарств и оборудования за приоритет в закупке у них товаров. Это было условие: поставщики платят, а больница приобретает у них все необходимое, игнорируя других производителей.

— Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и продлил обвиняемому Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2, а всего до 8 месяцев 26 суток, то есть до 26 февраля 2023 года, – пишет ведомство.

Также суд удовлетворил ходатайство об увеличении срока заключения под стражей в отношении работницы больницы – начальницы отдела закупок. Она просидит в СИЗО столько же.

Напомним, что ранее в отношении главврача возбудили второе уголовное дело за превышение должностных полномочий. По всем этим фактам на данный момент проводится судебное следствие.