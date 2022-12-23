В Ставрополе простились с председателем городского Совета женщин Анной Смирновой

Анна Смирнова была главой Совета с 2002 года. Фото: пресс-служба мэрии Ставрополя

В пятницу, 23 декабря, в Ставрополе прошла церемония прощания с главой городского Совета женщин Анной Смирновой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Смирнова была главой Совета с 2002 года. Она была инициатором множества патриотических акций и проектов в Ставрополе: «Материнский пирог солдату», «Крепкая семья крепкая держава», «Татьянин день».

В администрации Ставрополя отметили, что Анна Владимировна была человеком большой души. Она находила время и слова поддержки для всех, кто к ней обращался.

- В ее большом добром сердце находилось место каждому, - сказано в некрологе.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко выразил соболезнования родным и близким Анны Смирновой.