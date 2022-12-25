Новогодняя ночь в Ставрополе пройдет без салютов и массовых мероприятиятий

В Ставрополе в новогоднюю ночь не планируется запускать салюты и организовывать массовые мероприятия. Исключением станет трансляция телевизионных программ на городских экранах на площади Ленина с 22:00. В остальном праздник будет тихий. О том, что городской пиротехники не будет, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Краевая столица отпразднует ее тихо и без больших красочных салютов и артиллерийских залпов. Однако жители города все равно будут запускать в небо петарды и фейерверки. Эксперты напомнили о мерах безопасности, – пишет ведомство.

К мерам безопасности относится: покупка пиротехники в спецмагазинах, у которых есть лицензия на продажу и соблюдены правила безопасности, а также самим быть осторожными при запуске фейверков и взрыве петард.

— Ни в коем случае нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону человека, бросать горящие петарды в людей и животных, использовать их во время проведения массовых мероприятий, – говорят эксперты.

Также гражданам напоминают, что покупать пиротехнику можно только с 16 лет. Не стоит взрывать петарды с истекшим сроком годности и ни в коем случае не играть со взрывчатыми веществами в помещении. Соблюдение вполне простых правил позволит весело провести Новый год.