В Кисловодске отменили новогодний салют

Новогодний салют в ночь на 1 января отменили в Кисловодске, массовых мероприятий проводиться не будет, но при этом обещают детские и спортивные благотворительных акции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

— На улицах города создаем атмосферу праздника. Для этого используем прошлогоднюю иллюминацию: объекты «Матрешка», «Балерина», «Самовар» и другие, – сообщил глава города Евгений Моисеев.

В Ставрополе новогодняя ночь тоже пройдет без салютов и массовых гуляний. Исключением станет трансляция телевизионных программ на городских экранах на площади Ленина с 22:00.

При этом граждане могут сами купить пиротехнику и использовать ее в новогоднюю ночь. Только вот людям напомнили про меры безопасности, с которыми праздники пройдут и весело, и без травм.