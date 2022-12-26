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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:34

В Кисловодске отменили новогодний салют

Массовых мероприятий не будет
Данил Юрков

Новогодний салют в ночь на 1 января отменили в Кисловодске, массовых мероприятий проводиться не будет, но при этом обещают детские и спортивные благотворительных акции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

— На улицах города создаем атмосферу праздника. Для этого используем прошлогоднюю иллюминацию: объекты «Матрешка», «Балерина», «Самовар» и другие, – сообщил глава города Евгений Моисеев.

В Ставрополе новогодняя ночь тоже пройдет без салютов и массовых гуляний. Исключением станет трансляция телевизионных программ на городских экранах на площади Ленина с 22:00.

При этом граждане могут сами купить пиротехнику и использовать ее в новогоднюю ночь. Только вот людям напомнили про меры безопасности, с которыми праздники пройдут и весело, и без травм.