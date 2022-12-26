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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:59

Четыре скважины с минеральной водой вернули в госсобственность на Ставрополье

Стоимость объектов составляет 7 млн рублей, решением суда их вернули государству
Данил Юрков

На Ставрополье в 2018-2020 годах проверяли скважины с минеральной водой. Прокуратура нашла отчуждение четырех объектов от государственной собственности, началась проверка законности источников. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Установлено, что бурение четырех скважин, расположенных на территории Кавказских Минеральных вод, проводилось государственными организациями за государственный счет в период с 1958 года по 1991 год, – сообщает ведомство.

После неизвестно как имущество оформили на третьи лица, что нарушает действующее законодательство. При этом из скважин добывается слабоминерализованная вода, а сумма объектов по кадастровой оценке составляет 7 млн рублей.

Прокуратура направила в суд четыре иска, которые были удовлетворены. Права на скважины перешли РФ. Судебные решения вступили в законную силу.