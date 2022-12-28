Таксист-частник на Ставрополье ограбил пассажира

В Шпаковском округе Ставрополья 31-летний житель Михайловска занимался частным извозом. В один день он предложил потерпевшему довезти его до дома, однако на полпути он высадил пассажира из машины и отобрал у него барсетку с документами и ценными вещами, а затем скрылся.

— Сотрудники ОМВД России «Шпаковский» совместно с коллегами из Грачевского округа установили личность и местонахождение злоумышленника. Следствием собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности фигуранта, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уйти от наказания злоумышленнику не удалось, уголовное дело направили в суд на рассмотрение. После состоится заседание, на котором решится дальнейшая судьба извозчика. О том, что случилось с вещами потерпевшего, не сообщается.

А другой водитель решил прокатить несовершеннолетнего родственника. И все бы было хорошо, не будь мужчина пьяный до такой степени, что едва стоял на ногах и говорил.