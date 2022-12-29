На Ставрополье мужчина обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами на 970 тысяч

В Новоалександровске на Ставрополье 57-летний местный житель обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами. Установлено, что злоумышленник предоставил в учреждение справку с ложными сведениями о заболевании. Это позволило ему бессрочно получить вторую группу инвалидности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— За несколько лет мужчине удалось незаконно получить порядка 970 тысяч рублей. В ходе расследования проведена экспертиза, которая показала, что у гражданина отсутствуют заболевания, позволяющие признать его инвалидом, – сообщает ведомство.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент его расследование завершено, материалы направили в суд на рассмотрение. После состоится заседание суда, где решится судьба злоумышленника. О том, сознался ли мужчина в содеянном или нет, ведомство не сообщает.